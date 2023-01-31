В Дагестане стартовали «Мирзабековские чтения»

30 января на базе Кизлярского электромеханического завода стартовала первая Республиканская научно-практическая конференция «Мирзабековские чтения».

Мероприятие приурочено 85-летию видного советского и российского государственного деятеля Абдуразака Мирзабекова и прошло при участии Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Открывая работу конференции, премьер сказал: «Сегодня исполнилось бы 85 лет Абдуразаку Мардановичу Мирзабекову, глубокоуважаемому мною человеку, и по моему мнению, одному из лучших руководителей Правительства республики за последние несколько десятков лет. Это был высокопорядочный, высокоинтеллектульный человек, который любил Дагестан и работал во благо Дагестана».

Для участников конференции была организована экскурсия по предприятию, выставка достижений завода и фотовыставка в память о Мирзабекове. Мероприятие завершилось вручением государственных наград отличившимся работникам промышленной отрасли.