В Дагестане стартовала XXVIII научная конференция молодых исследователей «Шаг в будущее»

В Махачкале начала работу XXVIII научная конференция молодых исследователей «Шаг в будущее».

Конференция проходит в рамках празднования Года образования на площадках детского технопарка «Кванториум» и Дагестанского института развития образования.

Участие в нём принимают обучающиеся 7-11 классов школ республики.

Программа конференции включает четыре симпозиума: инженерные науки в техносфере настоящего и будущего; естественные науки и современный мир, математика и информационные технологии, а также социально-гуманитарные науки в современном обществе.

В качестве жюри выступают сотрудники Минобрнауки Дагестана, Дагестанского института развития образования, научно-исследовательского института педагогики А.А. Тахо-Годи, Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Альтаир», а также преподаватели ведущих вузов и лицеев республики.