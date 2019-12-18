В Дагестане стартовала VI Научно-практическая конференция «Противодействие терроризму в цифровом мире»

Сегодня в Дагестане началась VI Научно-практическая конференция «Противодействие терроризму в цифровом мире». В рамках мероприятия специалисты из разных регионов страны расскажут о борьбе с проявлениями экстремизма в цифровом мире.

Министр информатизации, связи и массовых коммуникаций РД Сергей Снегирёв поприветствовал участников конференции и сообщил, что мероприятие проводится на протяжении долгого времени – более шести лет. В этом году оно проводится в формате научно-практической конференции. Его итоги, по словам главы ведомства, реализуются в виде практических мероприятий. Так, одним из итогов мероприятия стал запуск системы обнаружения угроз «Лавина Пульс». Система работает уже два года и выявила угрозы экстремистской направленности в интернет-пабликах, после чего были привлечены к уголовной ответственности их админы.

Как отметил Снегирев, на конференции среди прочих тем обсудят каталогизацию и систематизацию видеообращений экстремистских лидеров.