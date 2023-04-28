В Дагестане стартовала «Вахта Героев»

Вчера, 27 апреля, Дагестан принял «Вахту Героев Отечества» — в республику прибыли боевые офицеры, участники локальных войн и вооруженных конфликтов.

Среди почетных гостей — Герой Российской Федерации, генерал-майор Геворк Исаханян, Герой Российской Федерации, генерал-майор Николай Беляев, Герой Российской Федерации, полковник Владимир Ковтун, Герой Российской Федерации, полковник Валерий Куков, Герой Российской Федерации, полковник внутренней службы Вадим Петухов, Герой Российской Федерации, генерал-майор, руководитель Дагестанского регионального отделения Российской Ассоциации Героев Магомед Баачилов, Герой Российской Федерации, полковник милиции Загид Загидов, Герой Российской Федерации, полковник ФСБ России в отставке Магомед Гимбатов, Герой Российской Федерации, полковник полиции Дибиргаджи Магомедов, Герой Российской Федерации, подполковник полиции Абубакар Костоев

В рамках четвертой республиканской «Вахты Героев» и 97-й Всероссийской патриотической акции «Вахты Героев Отечества» в Доме дружбы состоялась встреча Героев России с молодежью и представителями общественных и патриотических организаций.

Приветствуя почетных гостей, министр по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Энрик Муслимов отметил, что для дагестанцев большая честь и гордость принимать в республике Героев России, каждый из которых является исторической личностью, про которых можно написать отдельные книги и на которых мы все должны равняться.

«Сегодня по-особенному Вахта Героев проходит в нашей республике. Особенность заключается в том, что она проходит во время проведения специальной военной операции. Уверен, что предстоящие встречи Героев России с дагестанцами послужат сбережению духовно-нравственных, семейных идеалов и ценностей, сохранению нашей исторической памяти и идентичности», — подчеркнул глава Миннаца.

Выступая с приветственным словом, Герой Российской Федерации, руководитель Дагестанского регионального отделения Российской Ассоциации Героев Магомед Баачилов отметил особую важность патриотического воспитания молодежи и выразил слова благодарности организаторам данного мероприятия.

«Сегодня наша страна проводит специальную военную операцию на территориях новых регионов Российской Федерации. И в ней принимают участие наши земляки. Из них 7 человек удостоены высокого звания Героя Российской Федерации, к сожалению, четверо посмертно. Более 500 дагестанцев награждены высшими государственными наградами.

Молодежь, вам есть на кого равняться! Вот они перед вами, герои трех поколений: Афганской и Чеченской войны. И завтра в республику прибудут Герои Российской Федерации – участники специальной военной операции», — сказал секретарь Совета Безопасности Республики Дагестан.

В своем выступлении Герой Российской Федерации, генерал-майор Геворк Исаханян подчеркнул важность мероприятия и призвал молодежь учиться, крепить свое здоровье, любить свою страну, родных и близких, а также ставить для себя недосягаемые цели и упорно идти к их достижению.

«Когда смотришь в эти прекрасные лица, чистые глаза, не увидевшие в этой жизни больших трагедий, проблем и планирующие строить свою жизнь, а также будущее, радуешься и понимаешь, что у нас есть будущее. Ради этого будущего сегодня наши с вами земляки выполняют боевые задачи на передовой», – отметил Герой России.

В свою очередь, Герой Российской Федерации, полковник Владимир Ковтун отметил отважность дагестанцев и подчеркнул, что на протяжении всей истории России мы не начинали войны, а только заканчивали их. И очень большую лепту сюда вносил славный и отважный народ Дагестана.

«У каждого поколения есть свои герои. Уверен, что каждый здесь сидящий готов отдать свою жизнь за Родину. Положение в нынешнее время у нас не простое, но это все поправимо, потому что сила в правде, а мы правы, в связи с чем победа будет только за нами», — сказал Владимир Ковтун.

В продолжение мероприятия в адрес Героев России из зала прозвучало множество интересных вопросов, на которые гости дали подробные ответы.