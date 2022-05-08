В Дагестане стартовала Международная акция «Синий платочек»

Акция «Синий платочек» организована Благотворительным фондом социально-культурных инициатив и поддержки соотечественников «Русская земля» и проходит при поддержке Правительства Республики Дагестан. В эти дни молодёжь, ветераны, военнослужащие и их семьи танцуют вальс и отдают дань памяти.

Участники и волонтеры программы раздают и повязывают синие платочки гостям и участникам праздничных мероприятий. Проект направлен на сохранение исторической памяти, развитие патриотического воспитания молодежи, а также патронаж Советов Ветеранов в регионах, работу с роддомами. Программа «Синий платочек» способствует формированию положительного образа России за рубежом.