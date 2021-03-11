В Дагестане стартовал VI Региональный чемпионат WorldSkills Russia

VI региональный чемпионат молодых профессионалов WorldSkills проходит в Дагестане.

В открытии чемпионата принял участие Анатолий Карибов, который напомнил, что это уже шестой для Дагестана чемпионат. Он подчеркнул, что молодые люди в рамках движения получают отличную возможность проявить свои способности в самых разных направлениях и способствует формированию кадрового потенциала республики.

Если в 2016 году чемпионат молодых профессионалов проходил по 12 направлениям, то в текущем году их количество расширилось до 63. Количество участников в этом году возросло до 357. Площадки чемпионата располагаются в 6 городах Дагестана.

На открытии также присутствовала министр образования и науки Дагестана Уммупазиль Омарова, врио министра труда и соцразвития РД Изумруд Мугутдинова, школьники и студенты образовательных учреждений Махачкалы.