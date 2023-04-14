В Дагестане стартовал региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства Работа России. Время возможностей

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» состоялся в республике сегодня, 14 апреля. Мероприятие объединило соискателей и работодателей — от малого и среднего бизнеса до крупных компаний.

В мероприятии приняли участие вице-премьер Дагестана Абдурахман Махмудов, Министр труда и социального развития РД Мурад Казиев, первый заместитель министра промышленности и торговли РД Хаджимурад Исрапилов и другие.

Мероприятие прошла на площадке Исторического парка Россия – Моя история в Махачкале. Свои вакансии представили более 80 работодателей Дагестана, среди которых крупные промышленные и торговые предприятия.

С приветственным словом к участникам ярмарки обратился заместитель Председателя Правительства республики Абдурахман Махмудов.

«Это масштабное мероприятие направленно на оказание помощи населению в вопросах трудоустройства, выбора профессии и переобучения. Сегодня более 3 тысяч участников смогут рассмотреть более 500 вакансий. Эта площадка поможет соискателям найти подходящую работу, а работодателям подобрать хороших специалистов. Всем, кто сегодня пройдет собеседование и получит работу, я конечно пожелаю успехов и последующего карьерного роста», — отметил зампред.

Жителям республики сегодня была предоставлена возможность пройти открытое собеседование с представителями работодателей, принять участие в профориентационных мероприятиях для учащихся образовательных организаций. Дагестанцам представили свободные рабочие места на более чем 40 площадках ярмарки трудоустройства.

Студенты и выпускники школ, а также их родители общались с ведущими работодателями региона, узнавали о финансовой поддержке при открытии собственного дела, проходили мастер-классы, участвовали в тренингах по самопрезентации, семинарах по трудовым отношениям и охране труда. Кроме того, представители образовательных организаций республики презентовали присутствующим востребованные направления подготовки по различным специальностям и ответили на вопросы по планированию карьеры. Посетители ярмарки также смогли узнать о том, как повысить свои профессиональные компетенции или пройти профобучение по востребованной профессии.

Для желающих организовать собственное дело успешные предпринимательницы поделились опытом на площадке Марафона женских историй успеха «Я все могу!»

Круглый стол «Новая реальность в сфере занятости молодежи: от профессионального самоопределения до адаптации на рабочем месте», позволил обсудить участникам вопросы стажировки и трудоустройства молодежи, затронуть проблему дефицита кадров по узконаправленным специальностям и роль наставничества на современных предприятиях.

Карьерные консультанты службы занятости консультировали соискателей по вопросам составления резюме и размещения заявления на Единой цифровой платформе «Работа России».

Отметим, что в региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства приняли участие более 3000 человек.

Второй — федеральный этап запланирован на 23 июня.