В Дагестане стартовал проект Яндекса «Помощь рядом»

Сегодня, 8 апреля, проходит тестирование проекта Яндекса «Помощь рядом». Проект позволяет оказывать помощь медицинским и социальным службам в ситуации с коронавирусом.

Яндекс организует провоз врачей 13 махачкалинских больниц к больным на дом, для чего сформирован парк из 50 машин. Проект инициирован Минкосвязи региона совместно с Яндексом и республиканским Минздравом.

По словам руководителя Минкомсвязи Сергея Снегирева, цифровые компании вносят свой вклад в борьбу с распространением вируса. В рамках проекта осуществляется бесплатная перевозка врачей, занимающихся борьбой с коронавирусом.

Все используемые машины проходят дезинфекцию, а сами врачи – медобследование. Министр поблагодарил Яндекс за оказываемую поддержку в сложившейся ситуации. Он также сообщил, что Дагестан в числе первых внедрил такую практику.

Отметим, что поездки оплачиваются Яндексом, который приглашает другие компании для расширения масштабов проекта. Яндекс также планирует организовать доставку лекарств и товаров первой необходимости. Организаторы рассчитывают, что кроме врачей будут перевозить продукты и волонтеров.

Службы, которым необходима помощь, могут оставить запрос на help.yandex.ru, а компании, желающие помочь и профинансировать перевозку врачей, могут написать на covid@yandex-team.ru.