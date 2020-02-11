В Дагестане станет меньше долгостроев

Республика станет первым регионом в стране по уменьшению количества затянувшихся строек. Владимир Васильев рассказал об опыте региона на сессии Счетной палаты страны, посвященной развитию СКФО.

Глава Дагестана заявил, что Дагестан сокращает число незавершенных объектов. В 2019 году возобновили строительство 82 объектов, в 2020 планируют завершить 27 зданий. Васильев отметил, что руководители ведомств работают на результат.

Руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин приедет в республику, чтобы ознакомиться с ходом работ.