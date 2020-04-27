В Дагестане спасли беременную девушку с коронавирусом

Минздрав Дагестана сообщил о спасении беременной женщины и ее ребенка. Она находилась в реанимации, ее состояние было тяжелое. Накануне она начала дышать самостоятельно, без помощи ИВЛ. Минздрав Дагестана сообщил о спасении беременной женщины и ее ребенка. Она находилась в реанимации, ее состояние было тяжелое. Накануне она начала дышать самостоятельно, без помощи ИВЛ.

Ранее женщину на вертолете транспортировали из Хасавюрта в Махачкалу. Срок беременности составлял 8 месяцев. Врачи приняли решение сделать экстренное кесарево сечение.

Операция прошла в госпитале для беременных в Каспийске. Ребенок родился здоровым, а маму продолжили лечить в городской клинической больнице под аппаратом ИВЛ.

Женщина уже дышит самостоятельно. В скором времени ее планируют перевести из реанимационного отделения в обычную палату.