В Дагестане спасатели проходят плановые учения

8 ноября на базе Министерства по чрезвычайным ситуациям РД заместитель Председателя Правительства Дагестана Рамазан Джафаров провел совещание по вопросам проведения командно-штабных учений с органами управления и силами гражданской обороны.

Открывая совещание, вице-премьер Рамазан Бжафаров озвучил основные задачи, предстоящие реализовать в ходе учений, которые стартовали в трех городах республики: в Махачкале, Каспийске и Кизилюрте.

Он подчеркнул, что мероприятия проводятся с целью повышения уровня готовности и слаженности действий руководителей, сил и средств гражданской обороны при проведении мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей.

Начальник Главного управления МЧС России по РД Нариман Казимагамедов добавил, что в рамках учений проходят мероприятия.

Также было отмечено, что будут отработаны действия аварийно-спасательных и пожарно-спасательных подразделений по ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения населения.

«Проведение данных учений позволяет реально определить готовность необходимых сил, средств и ресурсов, которые могут быть задействованы для проведения мероприятий по гражданской обороне в республике. Подобные тренировки проводятся раз в квартал», — рассказал Казимагамедов.