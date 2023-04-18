В Дагестане создаются условия и для детей, которые хотят заниматься спортом

В сельской местности и малых городах уже:

модернизированы спортобъекты 935 школ; оборудованы 176 открытых плоскостных спортсооружений и 759 воркаут-площадок; установлено 16 мини-футбольных полей, отремонтировано более 30 спортивных залов.

«Мы расширяем сеть школьных спортивных клубов, которые развиваются в 1200 школах, где реализуются программы по 30 видам спорта. Создание школьных спортивных клубов повысило долю обучающихся, вовлеченных в занятия спортом, в 2022 году на 15% по сравнению с 2021 годом. Самым массовым проектом стало внедрение Школьной футбольной лиги, благодаря Вашей поддержке, Сергей Алимович. 80 школ Дагестана в прошлом году вошли во Всероссийский проект «Футбол в школе» и получили инвентарь и методическую поддержку от Российского футбольного союза. В этом году в связи с успешной реализацией проекта «Футбол в школе» на территории республики РФС готов включить во всероссийский проект ещё 40 школ», – отметил глава Минобрнауки Республики Дагестан на заседании под руководством главы региона.