В ДАГЕСТАНЕ СОЗДАЮТ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ

Правительством Республики Дагестан принято Постановление от 13 октября 2022 года о создании регионального фонда пространственных данных. Это первые шаги, которые делает наша республика как пилотный регион, участвующий в создании Национальной системы пространственных данных. Об этом рассказали в Минимуществе Республики Дагестан.

Напомним, что ранее под руководством Главы Дагестана Сергея Меликова состоялось совещание по вопросу реализации на территории республики госпрограммы Российской Федерации «Национальная система пространственных данных». Система включает в себя данные об объектах недвижимости, пространственные данные, сведения о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и государственной кадастровой оценке.

Необходимо отметить, что наш Дагестан – лидер среди регионов СКФО по доле покрытия Единой электронной картографической основой – 73,4%, благодаря чему субъект и попал в число пилотных.

Создание Регионального фонда пространственных данных обеспечивает множественные прямые и косвенные экономические эффекты – это более эффективное управление активами и ресурсами региона, увеличение налогооблагаемой базы, повышение инвестиционной привлекательности за счет защиты собственности инвесторов и владельцев земельных активов и ресурсов, повышение эффективности и прозрачности по всем направлениям бюджетных расходов и многое другое.

Фондодержателем РФПД определено подведомственное учреждение Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан – ГБУ РД «Дагтехкадастр».

«Принятие нормативно-правового акта о создании регионального фонда пространственных данных на нашей базе позволит централизовать на законодательном уровне весь картографический материал, производимый на территории республики», — рассказали в учреждении.

В Фонд будут включены материалы, полученные в результате выполнения геодезических и картографических работ, организованных органами государственной власти республики или подведомственными учреждениями. Сведения о пространственных данных фонда будет предоставляться как физическим, так и юридическим лицам, а также органам госвласти для использования во всех сфера деятельности.

«Очень важно, что качественный картографический материал, который войдет в состав Регионального фонда пространственных данных совершенно бесплатно будет предоставлен органам госвласти для развития таких сфер, как строительство, социальная сфера и т.д. Что касается бизнеса, здесь можно привести пример: хороший картографический материал Фонда данных может быть использован в таком направлении, как развитие агропромышленного комплекса, в том числе при создании бизнес-плана и проектировании проекта», — отметил начальник управления учёта и распоряжения госимуществом Темирхан Халилов.