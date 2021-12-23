В Дагестане созданы рабочие группы для выявления незаконных майнинг-ферм

Председатель Правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов провел заседание Республиканского штаба, где были обсуждены вопросы прохождения осенне-зимнего периода, состояния объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Обсудили также противодействие незаконному потреблению электричества при осуществлении деятельности по майнингу криптовалют. Владельцы майнинг-ферм незаконно подключаются к электросетям, что приводит к дефициту электроэнергии для снабжения домов и социальных объектов.

Абдулпатах Амирханов отметил, что вопрос находится на контроле Главы региона Сергея Меликова.

В муниципальных образованиях региона созданы комиссии по выявлению незаконных подключений к электросетям, Абдулпатах Амирханов попросил озвучить первые результаты этой работы, о чем доложили главы муниципальных образований.

В одном только Буйнакском районе выявлено 215 незаконных подключений, из них 2 факта – по осуществлению деятельности майнинг-ферм, их работа пресечена.

Во всех муниципалитетах выявлены рабочие группы по выявлению майнинг-ферм.