В Дагестане создана межведомственная комиссия по координации оказания поддержки участникам СВО и членам их семей

Указ об этом подписал Глава Дагестана Сергей Меликов.

Комиссия является постоянным коллегиальным совещательным органом при Главе Республики Дагестан, созданным в целях координации деятельности органов власти и общественных организаций по решению вопросов оказания необходимой социальной поддержки и помощи участникам СВО и членам их семей, определённым указом президента России о создании фонда «Защитники Отечества».

Основные задачи комиссии: содействие в предоставлении социальных гарантий и получении мер соцподдержки, а также в организации лечебно-оздоровительных и реабилитационных мероприятий; координация вопросов адаптации инфраструктуры организаций здравоохранения и социального обслуживания под нужды участников спецоперации; взаимодействие с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, общественными организациями в части увековечивания памяти участников СВО и их подвигов.

Возглавляет комиссию Сергей Меликов. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности органа будет осуществлять Министерство труда и социального развития РД.