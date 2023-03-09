В Дагестане создан оргкомитет по подготовке и проведению XXIII Российской выставки племенных овец и коз

Председатель Правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов подписал распоряжение об образовании организационного комитета по подготовке и проведению в Республике Дагестан XXIII Российской выставки племенных овец и коз, который состоится с 16 по 19 мая 2023 года.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте Правительства РД.

Организационному комитету поручено разработать и утвердить план основных мероприятий по проведению в Республике Дагестан XXIII Российской выставки племенных овец и коз.

Как следует из документа, председателем оргкомитета назначен заместитель Председателя Правительства РД Нариман Абдулмуталибов. Всего в состав оргкомитета включены 25 представителей органов исполнительной, законодательной и муниципальной власти республики, научного и предпринимательского сообщества, регионального национального союза овцеводов, руководители высших учебных аграрных заведений РД и дагестанские сельхозтоваропроизводители.

Выставка пройдёт в республике впервые — с 16 по 19 мая.

В регион приедут животноводы из 23 регионов страны. Выставка будет иметь статус международной, в ней впервые планируют принять участие представители таких государств как: Монголия, Азербайджан и Белоруссия.