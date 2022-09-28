В Дагестане создан информцентр по вопросам частичной мобилизации

В связи с участившимися обращениями по поручению Главы Республики Дагестан Сергея Меликова создан Информационный центр по вопросам частичной мобилизации в регионе.

«На канале центра будет размещена вся актуальная и достоверная информация о частичной мобилизации, а также необходимые контакты», — передает тг-канал Центра.

Для получения разъяснений и помощи дагестанцы могут обратиться в бот обратной связи @Informmobil05_bot

Здесь же можно сообщить о неправомерных действиях военкоматов. Специалисты рассмотрят каждое обращение индивидуально, все ошибки будут устранены, а виновных привлекут к ответственности.