В Дагестане создан фонд помощи семьям погибших военнослужащих

Сергей Меликов провёл встречу с семьями погибших военнослужащих. Встреча началась с возложения цветов к портретам погибших. Затем глава республики выразил соболезнования близким военнослужащих и отметил, что в это тяжелое время речь идет о судьбе нашей Родины, сохранении ее целостности, обеспечении безопасности соотечественников.

«Ребята, выросшие в мирное время, остались верны заветам своих дедов, прадедов, воевавших за Родину с врагом. Они – достойные наследники поколения, добывшего Великую Победу, и наш священный долг – помнить об этом, помнить о том, что сегодняшнему молодому поколению тоже пришлось испытать тяжесть борьбы с нацизмом», — обратился глава региона к собравшимся.

Руководитель республики заверил собравшихся в готовности оказать всестороннюю поддержку: «Боль каждого из вас мы пропускаем через свои сердца. Мы постараемся сделать всё возможное, чтобы ратный подвиг наших земляков никогда не был забыт. Будьте уверены, что ваши жизненные проблемы не останутся без внимания. Мы сделаем все, чтобы поддержать ваши семьи, детей, дать им образование, чтобы не оставить вас в тяжелый час наедине со своим горем».

Сергей Меликов сообщил о создании фонда помощи семьям погибших военнослужащих «Все вместе» при Минтруда РД, в счет которого дагестанским правительством перечислено 50 млн. рублей. Пополнить счет фонда сможет каждый желающий, его реквизиты в ближайшее время будут опубликованы на официальном сайте министерства.