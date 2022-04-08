В Дагестане создан фонд помощи семьям погибших военнослужащих «ВСЕ ВМЕСТЕ»

По поручению Главы Республики Дагестан Сергея Меликова при Министерстве труда и социального развития Республики Дагестан создан фонд помощи семьям погибших военнослужащих «Все вместе», на счет которого дагестанским правительством перечислено 50 млн. рублей.

Фонд будет выполнять задачи по оказанию помощи семьям погибших военнослужащих по вопросам дополнительного социального обеспечения сверх мер государственной поддержки.

Формироваться фонд будет из частных и государственных источников. Пополнить счет фонда сможет любой желающий по данным реквизитам:

РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ ПОЛУЧАТЕЛЯ: 40603810860320000003