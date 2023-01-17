В Дагестане создается региональное отделение Комитета семей воинов Отечества

Об этом стало известно на совещании по мерам социальной поддержки, предусмотренным семьям граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации, а также принимающих участие в СВО на добровольной основе и семьям погибших военнослужащих, которое проходит под руководством вице-премьера Абдурахмана Махмудова.

Организация будет заниматься вопросами поддержки военнослужащих, участвующих в специальной военной операции и семей погибших в ходе выполнения СВО. В число направлений работы также будет входить организация и координация сборов гуманитарной помощи для мобилизованных и добровольцев

Отметим, что региональные отделения КСВО создаются в субъектах России по поручению Президента России Владимира Путина. Такое решение Верховным Главнокомандующим принято после встречи с матерями военнослужащих — участников спецоперации.