В Дагестане создадут волонтерские отряды для поиска пропавших детей

Вчера, 27 апреля, в пресс-центре МИА «Россия сегодня» прошел XII Форум безопасного Интернета, в рамках которого участники обсудили вопросы формирования безопасного пространства в Интернете и защиту детей от деструктивного и фейкового контента.

Не так давно в Дагестане начало работу Региональное представительство Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, который помогает волонтерам и поисково-спасательным отрядам в поиске пропавших детей.

Главная задача центра — создание в России отлаженной системы помощи детям, основанной на тесном взаимодействии некоммерческих организаций и добровольцев, правоохранительных органов, медицинских и социальных учреждений Дагестана.

Руководитель центра Руслан Магомедов рассказал о его деятельности: «Мы занимаемся мониторингом в республике и обучением детей медиаграмотности. Основной возрастной категорией являются несовершеннолетние дети, которые находятся в зоне риска и могут подвергаться влиянию деструктивного контента в сети. В дальнейшем мы планируем создать отряды волонтеров для поиска пропавших детей», — пояснил Руслан Магомедов.

Он также отметил, что в Дагестане деятельность центра находится в процессе становления, и поделился планами на ближайший год.

«Сейчас протекает достаточно сложный процесс, в рамках которого проходит обучение волонтеров, которые в дальнейшем будут заниматься образовательной деятельностью и поисками. Мы уже взаимодействуем с МЧС Дагестана и в дальнейшем планируем наладить взаимодействие и сотрудничество и с другими ведомствами», — поделился Руслан Магомедов.

Источник: Мирмол