В Дагестане создадут условия для поддержки предпринимателей 

Сергей Меликов провёл заседание Оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики республики с учетом внешних факторов.

Обсуждались вопросы реализации Указа Президента РФ «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации» в Дагестане, стабилизации цен на продовольственные товары и медикаменты, развития АПК, а также меры поддержки системообразующих и экспортоориентированных предприятий и другие темы.

«Верховным Главнокомандующим была поставлена цель минимизировать риски роста инфляции и безработицы. Для достижения этой цели мы должны принять все решения, им определенные, – это укрепление технологического, научного суверенитета, использование ресурсов, направленных на поддержку сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности, инфраструктуры, жилищного строительства, развитие внешнеторговых связей, ориентация на быстро растущие потребности международных рынков», — отметил Меликов.

Состоялось заседание Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. Одобрен план первоочередных действий с общим объемом финансирования почти в 1 триллион (992,1 млрд) рублей, уже в мае должны начаться установленные по решению Президента выплаты на детей от 8 до 16 лет из семей с низкими доходами (размер пособия может доходить от 50 до 100 проц. от прожиточного минимума в конкретном регионе).

На заседании был утверждён ряд важных решений, предусматривающих расширение доступа системообразующих организаций, занятых в промышленности и торговле, агропромышленном комплексе к кредитам по льготной ставке, созданию облегченных налоговых режимов.

Сергей Меликов призвал руководителей министерств и ведомств активизировать усилия по нормативно-правовому регулированию поддержки предпринимательства.