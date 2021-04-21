В Дагестане создадут центры реабилитации детей, возвращенных из зон боевых действий

Сергей Меликов провел совещание в режиме ВКС с Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой. Говорили о повышении эффективности работы социальных учреждений для детей.

В первую очередь руководитель республики поблагодарил Анну Кузнецову за содействие в работе по возвращению на Родину российских детей, оказавшихся в зоне военного конфликта. Так, 173 дагестанских ребенка возвращены из Сирийской Арабской Республики, Ирака и Турции. Вчера вернулись еще 44 ребенка, 41 из которых дагестанцы.

«В любых действиях в отношении детей, независимо от того, воспитываются ли они в государственных учреждениях или в семье, первоочередное внимание должно уделяться наилучшему обеспечению интересов ребенка», — отметил Меликов.

Специалисты аппарата Уполномоченного по правам ребенка с 22 по 27 марта посетили социально-реабилитационные центры, учреждения для детей-сирот, провели проверку деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов опеки и попечительства районов и городов. Проверили 20 учреждений. Отметили, что детей в этих учреждениях становится меньше.

Анна Кузнецова отметила, что Дагестан может стать той пилотной площадкой, важным аккумулятором опыта по реабилитации этих детей, которого нет ни у кого. Практика будет востребована в регионах и в других странах.

Кузнецова подчеркнула, что в Дагестане проживает свыше 28% детского населения и отметила, что не каждый регион может этим похвастаться, она заявила, что «важно это богатство сберечь».