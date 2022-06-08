В Дагестане создадут Фонд науки

Председатель Правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов провел встречу с представителями научного сообщества республики, руководством научных учреждений. На повестку дня был вынесен вопрос об оказании поддержки научному сообществу, обеспечении научных учреждений необходимым оборудованием.

Абдулмуслим Абдулмуслимов обратил внимание на принятие мер, которые позволят значительно повысить эффективность научных исследований, углубить разработку важнейших проблем, укрепить связь с производством, расширить подготовку научных кадров, укрепить материально-техническую базу научных учреждений.

Министр образования и науки Яхъя Бучаев предложил создать Фонд науки. По его словам, общий бюджет различных государственных учреждений на проведение научных исследований в 2022 году составляет порядка 35 млн рублей. Эти средства министр считает целесообразным аккумулировать в одном научном фонде.