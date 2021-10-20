В Дагестане совершенствуют механизмы функционирования АПК

В Дагестане обсудили Указ Президента РФ, по которому утверждена и реализуется Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 2017 – 2025 годы. Утверждён план совершенствования механизмов функционирования АПК, растениеводства и животноводства.

Вице-премьер Абдулмуслим Абдулмуслимов подчеркнул, что каждый грант и проект, реализуемый в целях научно-технической обеспеченности, должен приносить видимый результат.

«От реализации научно-технической политики должна быть польза для агропромышленного комплекса Республики Дагестан. Мы должны четко понимать, какова экономическая эффективность от проводимой работы», — прокомментировал врио вице-премьера.

По итогам обсуждения министерству сельского хозяйства и продовольствия РД поручено обеспечить контроль за реализацией проектов в рамках федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017 – 2025 годы.