25 марта 2022 года

В Дагестане состоятся концерты Заслуженного государственного академического ансамбля песни и танца «Донбасс».

Гастроли коллектива организованы ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации.

На территории республики выступления пройдут на двух площадках:

1 апреля на большой сцене Русского драматического театра им. М. Горького в Махачкале (19:00). Артисты выступят совместно с коллективом Государственного академического заслуженного ансамбля танца Дагестана «Лезгинка»;2 апреля на сцене Лезгинского музыкально-драматического театра им.С.Стальского в Дербенте (16:00).

Заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс» – визитная карточка Донецкой Народной Республики. Творчество коллектива – яркое и многонациональное, как и сам край, где живут представители более 100 народностей.

Разнообразие и эмоциональность музыкальных интонаций, национальный колорит, художественный вкус и артистизм – неизменные составляющие успеха коллектива.

В репертуаре ансамбля насчитывается более 300 хореографических, инструментальных и вокальных произведений. В числе последних — народные, лирические, военно-патриотические произведения, песни о шахтёрском труде, произведения гражданской направленности и т.д.

Заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс» – лауреат международных фестивалей в США, Бразилии, Северной Корее, Испании, Китае.

Покупка билетов будет доступна в том числе по «Пушкинской карте».