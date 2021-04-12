В Дагестане состоялся второй всероссийский забег по пересечённой местности

Участникам забега Dagestan Wild Trail, количество которых составило более тысячи человек, предстояло преодолеть территории пяти муниципалитетов Республики Дагестан, чтобы финишировать в селе Ирганай Унцукульского района. Вне зависимости от дистанции забега — 7, 21, 52 или 117 километров — все участники финишировали в одной точке. Здесь для марафонцев была организована культурная программа с обязательным наличием блюд национальной кухни. Мероприятие, инициированное Правительством РД в целях популяризации здорового образа жизни, проводится в республике уже во второй раз.

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