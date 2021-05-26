В Дагестане состоялся третий республиканский слет РДШ

25 мая состоялся третий республиканский слет РДШ. Мероприятие, которое состоялось в Малой академии наук Республики Дагестан, посетила и Альбина Арухова. Заместитель министра образования и науки Республики Дагестан вручила грамоты активным кураторам Российского движения школьников, выразив надежду, что движение будет развиваться и дальше. В мероприятии принял участие и врио министра образования и науки РД Яхья Бучаев, который поделился с участниками слета своими воспоминаниями об участии в детском возрасте в общественных организациях.

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