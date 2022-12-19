В Дагестане состоялся открытый футбольный турнир, приуроченный к 300-летию Каспийской флотилии

В Махачкале на стадионе РДЮСШ Минобрнауки Дагестана состоялся открытый футбольный турнир, приуроченный к 300-летию Каспийской флотилии.

Участие в турнире приняли 16 команд из министерств и ведомств республики. К участникам турнира на открытии с приветственным словом обратились зампредседателя Правительства РД Рамазан Джафаров, заместитель Командуюшего Каспийской флотилией Сергей Ракаускас, директор РДЮСШ Минобрнауки Дагестана Александр Маркаров.

16 команд были поделены на 4 группы. В финал турнира вышли МВД и УФНС по РД. Основное время матча завершилось вничью – 1:1. Победитель определился лишь в серии пенальти. Им оказалась сборная МВД.

Победитель и призеры получили памятные призы, а также были отмечены лучшие игроки. Все команды получили специальные вымпелы с символикой Каспийской флотилии.