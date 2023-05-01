В Дагестане состоялся || Кубок Минимущества по конному спорту

Традиционный турнир по конкуру прошёл на базе КСК «Узден». Организатором выступило Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан при поддержке Дагестанской Федерации конного спорта.

На соревнования были заявлены спортсмены из Дагестана, СКФО и Луганской Народной Республики.

Каждое выступление сопровождала музыкальная аранжировка, соответствовавшая образу всадника. Выступления были красивыми и удачными — лихо и энергично, в ритм музыке, мчались от препятствия к препятствию всадники, а шквал аплодисментов становился высшей оценкой мастерства и креатива спортсменов.

Зрелищная джигитовка никого не оставила равнодушным: всадники, среди которых были девушки и подростки, лихо разрубали саблей бутылки и на ходу исполняли акробатические трюки.

Кроме того, на турнире состоялся торжественный обмен флагами Луганска и Дагестана.

«Благодарю всех, кто нашел возможность приехать, чтобы побороться на боевом поле за Кубок Минимущества. Вы все молодцы! Сегодня вы продемонстрировали свое мастерство, силу воли, желание победить. Вы еще раз показали, какой это красивый вид спорта», — отметил руководитель Минимущества республики Заур Эминов, обращаясь к участникам.

Победителям и призерам были вручены кубки, медали, грамоты и подарки от организаторов турнира.