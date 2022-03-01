В Дагестане состоялось заседание межведомственной рабочей группы по ТЭК Республики Дагестан

Сергей Меликов возглавил заседание межведомственной рабочей группы по ТЭК Республики Дагестан. В рамках совещания была обсуждена газификация населённых пунктов, а также повышение надёжности энергосбережения в Дагестане. По словам Сергея Меликова, в республике не газифицированными остаются одиннадцать муниципалитетов и для решения этой ситуации необходимо выработать эффективные решения. Все предпосылки для этого в регионе уже созданы. С этой целью в Дагестане создана Межведомственная рабочая группа по топливно-энергетическому комплексу. В рамках заседания Сергей Меликов подчеркнул, что Владимир Путин дал ряд поручений по ускоренной реализации проектов газоснабжения всех населённых пунктов Дагестана.

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