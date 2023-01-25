В Дагестане состоялось заседание комиссии НАК по РД под руководством Игоря Сироткина

В Доме Дружбы состоялось заседание комиссии Национального антитеррористического комитета по РД под руководством заместителя директора Федеральной Службы безопасности России, руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета Игоря Сироткина. В заседании принял участие глава Дагестана Сергей Меликов.

Перед началом мероприятия гости осмотрели тематическую выставку работ учащихся республиканского центра образования Каспийска: через рисунки под общим лозунгом «Вместе против террора» дети показали свое отношение к терроризму и борьбе с ним.

Здесь же Минмолодёжи республики продемонстрировало лучшие практики по противодействию идеологии терроризма в молодежной среде.

Частью выставки стали также экспозиции музея боевой славы им. В. Макаровой «Своих не бросаем» и «Необъявленная война».

Как отметил Игорь Сироткин, сегодня, наряду с непрекращающимися попытками создания международных террористических организаций и законспирированных ячеек для совершения преступлений террористической направленности, нарастает активность украинских спецслужб и националистических формирований по подготовке и проведению на территории страны диверсионно-террористических актов.

В 2022 году на стадии подготовки было предотвращено 120 преступлений, в том числе – 64 террористических акта. Так, предотвращена попытка совершения по заданию украинских спецслужб теракта на территории СКФО, который был направлен на дестабилизацию работы объектов промышленности, топливно-энергетического комплекса, органов власти и военной инфраструктуры, социально значимых объектов.

Для реализации своих планов террористы планировали применение самодельных взрывных и зажигательных устройств, вооруженные нападения.

Кроме того, в минувшем году правоохранительными органами была предотвращена деятельность 68 террористических ячеек, часть из которых располагалась на территории СКФО и Дагестана в частности. Вовлечение российских граждан в эту деятельность осуществлялось в соцсетях и закрытых интернет сообществах. Значительно, по словам руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета, возросло поступление анонимных звонков с угрозами о совершении террористических актов.

Стабилизации обстановки на территории региона способствовала проводимая республиканскими субъектами противодействия терроризму профилактическая работа в сочетании с силовыми методами, организованная на основе постоянного мониторинга ситуации в регионе.

Несмотря на это, требуется пристальный контроль за ее развитием, учитывая активную деятельность сторонников международных террористических организаций по вербовке молодежи и нарастающую неонацистскую и националистическую пропаганду.

Складывающаяся обстановка требует от нас корректировки подходов к обеспечению безопасности населения и антитеррористической защищенности объектов», – подчеркнул Игорь Сироткин.

Сергей Меликов поблагодарил за внимание и поддержку, оказываемую республике: «В целом благодаря принимаемым органами власти и правоохранительными органами совместно с общественными и религиозными организациями мерам удалось значительно минимизировать в республике террористические угрозы.