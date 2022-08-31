В Дагестане состоялось заседание Антитеррористической комиссии

30 августа под руководством Сергея Меликова состоялось заседание Антитеррористической комиссии. Главной темой заседания стали результаты исполнения поручений Президента РФ по обеспечению антитеррористической защищённости образовательных организаций к новому учебному году.

С докладом по данному вопросу выступил Яхья Бучаев. Министр образования и науки РД отметил, что в реализации мероприятий по обеспечению защищённости образовательных организаций необходим системный подход. В своём выступлении министр обратился к главам муниципалитетов с просьбой взять вопрос защищённости учреждений системы образования под личный контроль.

По данному вопросу выступил начальник ГУ МЧС по РД Нариман Казимагомедов. По его словам, в День знаний и в Единый день голосования силы и средства ведомства будут переведены на усиленный вариант службы. Резюмируя, Сергей Меликов поблагодарил всех за работу и отметил важность выполнения задач по вопросам безопасности.