В Дагестане состоялось торжественное закрытие конференции «Формула согласия»

1 ноября состоялось торжественное закрытие Всероссийской конференции по профилактике распространения идеологии терроризма и экстремизма «Формула согласия». Участниками мероприятия в очном формате стали более ста человек, а онлайн — более пятисот.

В рамках финального дня эксперты рассмотрели проекты, поданные на грантовый конкурс Росмолодежи, кроме того, для участников провели проектную сессию. В рамках закрытия были подведены итоги грантового конкурса Росмолодежи. В число победителей вошли и представители Дагестана, им были присуждены гранты по 700 и 785 тысяч рублей.

В мероприятии принял участие депутат Гос Думы РФ Александр Бичаев. Парламентарий отметил важность перестройки воспитательной работы с молодёжью, в частности работу социальных медиа.