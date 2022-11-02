Общество

В Дагестане состоялось торжественное закрытие конференции «Формула согласия»

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1 ноября состоялось торжественное закрытие Всероссийской конференции по профилактике распространения идеологии терроризма и экстремизма «Формула согласия». Участниками мероприятия в очном формате стали более ста человек, а онлайн — более пятисот.

В рамках финального дня эксперты рассмотрели проекты, поданные на грантовый конкурс Росмолодежи, кроме того, для участников провели проектную сессию. В рамках закрытия были подведены итоги грантового конкурса Росмолодежи. В число победителей вошли и представители Дагестана, им были присуждены гранты по 700 и 785 тысяч рублей.

В мероприятии принял участие депутат Гос Думы РФ Александр Бичаев. Парламентарий отметил важность перестройки воспитательной работы с молодёжью, в частности работу социальных медиа.

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