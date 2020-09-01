В Дагестане состоялось торжественное открытие Сквера шахидов

31 августа в столице Дагестана в торжественной обстановке открыли Сквер шахидов. В мероприятии участвовал глава Миннаца Энрик Муслимов. Сквер построили в память о пострадавших в пожаре в школе-интернате 17 лет назад, о политических, религиозных и общественных деятелях и погибших в борьбе с терроризмом сотрудников правоохранительных органов.

Инициатором строительства сквера выступил Муфтият РД, проект реализован при участии общественности и махачкалинской администрации. Парк приспособлен под нужны маломобильных граждан. В нем определены зоны отдыха, построены фонтаны, площадки, высажены деревья. В парке площадью в 11 тысяч кв.м. установлены скамейки, качели, освещение.

Энрик Муслимов от имени Владимира Васильева поздравил горожан с открытием сквера и поблагодарил всех, кто принял участие в реализации проекта.

Во время мероприятия прошло чтение Корана и дуа за шахидов, а также исполнение нашидов детской группой «Хайрат».

Кроме того, во время открытия прошла акция, организованная БФ «Инсан» и Муфтиятом РД «Собери детей в школу 2020». Она ставит целью оказание помощи нуждающимся семьям в подготовке детей к школе.

В конце торжества запустили в небо голубей.