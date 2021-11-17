В Дагестане состоялась конференция нейрохирургов

В Дагестане прошла конференция нейрохирургов СКФО. Министерство здравоохранения России и Дагестана проводят конференцию совместно с Ассоциацией нейрохирургов России и Республиканской клинической больницей им.А.В.Вишневского.

В конференции приняла участие министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева.

На конференцию приехали нейрохирурги из республик Северо-Кавказского федерального округа, Москвы, Санкт-Петербурга, Сибири, Урала, Калининграда.

Обсуждали все нюансы оказания как плановой, так и экстренной помощи в нейрохирургии, детально разобрали методы лечения уже известных заболеваний, а также новые, малотравматичные, способы их лечения. Особое внимание уделили эндоскопическим и эндоваскулярным операциям при различных нейрохирургических патологиях.