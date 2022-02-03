В Дагестане состоялась акция в поддержку Олимпийской сборной России

Активисты «Единой России» и «Молодой Гвардии» развернули российский флаг размером около 400 кв. метров на футбольном поле школы Маркарова.

В мероприятии также приняли участие депутат Народного Собрания РД, старший тренер сборной России по вольной борьбе, чемпион мира и Европы Абдусалам Гадисов и директор спортивной школы, российский футболист Александр Маркаров.

Акции в поддержку сборной страны прошли во всех регионах страны.

Завтра, 4 февраля, в Пекине стартуют XXIV зимние Олимпийские игры, где сборная России будет выступать под флагом и эмблемой Олимпийского комитета России и без гимна.