В Дагестане состоится Интернет-форум «Кавказ»

22-23 августа в Махачкале пройдет один из крупнейших региональных интернет-форумов, посвященный вопросам цифровизации экономики и государственного управления — VII Российский Интернет-форум «Кавказ» (РИФ.Кавказ). Мероприятие состоится на площадке Научно-оздоровительного комплекса «Журавли». Организатор — Министерство цифрового развития Республики Дагестан.

История ежегодного Российского интернет-форума «Кавказ» начинается с 2015 года, и на данный момент он является важнейшей дискуссионной площадкой по теме цифровой трансформации традиционных отраслей экономики, госуправления и социальных сфер. Участники форума — представители федеральной и региональной власти и ведомств, коммерческие и некоммерческие организации, общественные объединения и бюджетные учреждения не только СКФО, но и других регионов России.

Повестка предстоящего форума — цифровая трансформация в государственном секторе и городской среде с целью развития цифровых муниципальных услуг для населения.

Место проведения форума — г. Махачкала, Караман 2, НОК «Журавли»

22-23 августа

Контактное лицо:

Пустовалова Е.А.

Тел: 8-928-009-18-26