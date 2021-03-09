Образование

В Дагестане состоится ЕГЭ для родителей

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Экзамен будет проходить в максимально приближенных к реальности условиях. «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» пройдет 11 марта на 8 пунктах в городах и районах республики.

Родители напишут экзамен по русскому языку, а также ознакомятся с технологиями проведения ЕГЭ с процедурой распечатки заданий и пройдут инструктаж.

Участники должны взять с собой паспорт, черную гелиевую ручку и средства индивидуальной защиты.

Желающие сдать ЕГЭ для родителей должны заполнить специальную форму на сайте РЦОИ в разделе «Объявления» или подать заявление в муниципальное управление образования.

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