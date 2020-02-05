В Дагестане сократят сроки оказания госуслуг инвалидам

Инструменты «Бережливого правительства» позволили уменьшить срок рассмотрения заявок с 34 до 4 дней. 300 тысяч человек с ограниченными возможностями смогут подавать заявки дистанционно.

Владимир Васильев подчеркнул, что это очень важный шаг и добавил: «Вдумайтесь только: удалось снизить сроки с 34 до 4 дней! Есть разница? Люди вынуждены ходить за получением услуг в разные инстанции. Пустое, ненужное, затратное движение населения идет».

Глава региона поблагодарил Минтруд за достигнутый результат и заверил, что будет поддерживать такие проекты.