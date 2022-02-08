В Дагестане сократилось количество госпитализаций больных коронавирусом

С ростом числа вакцинированных сокращается количество госпитализаций. К этому заключению пришли на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Накануне зафиксировано 726 новых случаев заражения, а за минувшую неделю зарегистрировано более 5 тысяч заболевших. Наибольший удельный вес заболевших за неделю пришелся на возрастную группу 30-59 лет – 46%, 60 лет и старше составили 26,6%. Снижается обращаемость среди детского населения.

Вместе с тем сегодня преобладает заражение «омикрон»-штаммом, при этом 30% среди всех заболевших ковидом – это люди с бессимптомным течением болезни.

Уровень иммунизации по республике составляет более 60% от подлежащих вакцинации дагестанцев. В этой связи среди главных задач на сегодня для системы здравоохранения региона – быть готовой к увеличению койко-мест, а также привлекать к оказанию помощи студентов-медиков.