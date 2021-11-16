В Дагестане сохраняются ограничения

На заседании Оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции было отмечено, что введенные в соответствии с решениями, принятыми на заседании Оперативного штаба 18 октября 2021 года, ограничительные меры позволят держать ситуацию под контролем. Все принятые меры оказались обоснованными и своевременными.

Режим решено продлить с учетом предложений Главного государственного санитарного врача по Республике Дагестан по улучшению санитарно- эпидемиологической обстановки, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Дагестан.

До особого распоряжения продлевается соблюдение режима самоизоляции гражданами в возрасте 60 лет и старше, за исключением работающих лиц в возрасте 60 лет и старше, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции и имеющих сертификат о вакцинации; также продлевается действие введенных ограничительных мер.