В Дагестане пройдет ежегодная платформа «Религия и современный мир»

Ежегодная, третья по счету, дискуссионная платформа «Религия и современный мир» пройдет в Дагестане с 22 ноября по 15 декабря.

На повестке — межрелигиозный диалог: значение и перспективы развития в современных условиях, опыт и перспективы социального служения институтов традиционных конфессий в социокультурном пространстве республики и другие актуальные темы.

В ней примут участие представители региональной власти, религиозных организаций, представляющих основные религии России: иудаизм, христианство, ислам, а также представители общественных, образовательных организаций, представители делового сообщества, средств массовой информации.

Работа платформы будет проходить в тематических специях.