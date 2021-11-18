В Дагестане собрали средства для реабилитации пострадавшей в ДТП туристки из Нижнего Новгорода

Сбор средств для нижегородской туристки Анастасии Резенковой завершен. Девушка попала в аварию в Дагестане. По пути в Ахтынские бани, в горах, ее машину протаранил встречный автомобиль. В результате она сломала седьмой шейный позвонок и оказалась парализована.

Девушка провела 25 дней в реанимации в Махачкале, после ее перевели в палату, где продолжалось лечение. Как рассказал жених пострадавшей, виновники ДТП осознают свою вину и стараются по возможности помогать.

Девушку еще ждет длительная реабилитация, которую она будет проходить в клинике «Три сестры» в Подмосковье. Фонд «Чистое сердце» организовал сбор средств. Уже удалось собрать необходимую сумму.