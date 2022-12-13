В Дагестане собрали рекордный урожай винограда

Об этом и других успехах в сельском хозяйстве глава Дагестана Сергей Меликов рассказал на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Высоко оценив достижения агропромышленного комплекса республики, председатель Совета Федерации сделала акцент на необходимость активного развития перерабатывающей промышленности.

На встрече также обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, отправки гуманитарной помощи жителям новых территорий России и поддержки бойцов, которые выполняют воинский долг в зоне СВО.