Вакцинация, Здравоохранение

В Дагестане снижается число заболевших коронавирусом

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Республиканские власти делают все возможное для снижения заболевших коронавирусной инфекцией. До 13 февраля действует режим самоизоляции для пенсионеров и сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, соблюдение режима ношения масок и социальной дистанции.

Уже заметны результаты вакцинации. Тысячи человек уже получили прививку от новой коронавирусной инфекции. Таким образом, постепенно создается коллективный иммунитет, что позволит сократить число вновь заразившихся.

В республике действует 54 пункта вакцинации. Препарат поступает в регион в достаточном объёме.

На сегодня госпитализировано 29 пациентов с подтвержденным диагнозом, выписано 24.

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