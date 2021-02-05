В Дагестане снижается число заболевших коронавирусом

Республиканские власти делают все возможное для снижения заболевших коронавирусной инфекцией. До 13 февраля действует режим самоизоляции для пенсионеров и сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, соблюдение режима ношения масок и социальной дистанции.

Уже заметны результаты вакцинации. Тысячи человек уже получили прививку от новой коронавирусной инфекции. Таким образом, постепенно создается коллективный иммунитет, что позволит сократить число вновь заразившихся.

В республике действует 54 пункта вакцинации. Препарат поступает в регион в достаточном объёме.

На сегодня госпитализировано 29 пациентов с подтвержденным диагнозом, выписано 24.