Экономика

В Дагестане снижается ажиотажный спрос на товары

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Министр промышленности и торговли РД Низам Халилов, выступая на заседании Оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики Республики Дагестан с учетом внешних факторов, заявил о постепенном снижении в регионе ажиотажа потребителей на товары. Кроме того, идёт восстановление производственных и логистических цепочек российских заводов-изготовителей, сокращаются сроки отгрузки товаров из регионов, также восстанавливается ситуация по поставкам большинства номенклатуры продовольственных и непродовольственных товаров в Республику Дагестан.

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