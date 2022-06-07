В Дагестане смягчили антиковидные меры

Заместитель Председателя Правительства Мурад Казиев провёл очередное заседание Оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции на территории республики.

В режиме видеоконференцсвязи с руководителями муниципальных образований вице-премьер обсудил текущую санитарно-эпидемиологическую ситуацию и смягчение ограничений, принимаемые меры по оказанию качественной медицинской помощи, мониторинг организации проведения вакцинации и ревакцинации от COVID-19 в муниципалитетах.

Открывая работу оперативного штаба, Мурад Казиев обратил внимание, что в республике в последние месяцы стабилизировалась ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и уменьшилось количество новых случаев заболевания и больных, нуждающихся в госпитализации.

«На стационарном лечении в настоящее время находится всего 21 пациент, а на 39 территориях республики, за последнюю неделю вообще не зарегистрировано новых случаев заболевания. В то же время опасность распространения инфекции все еще сохраняется. К примеру, в Акушинском, Буйнакском, Ногайском районах отмечается рост заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей, поэтому нам важно принять все необходимые профилактические меры, чтобы обезопасить население и не допустить распространение коронавирусной инфекции», – констатировал вице-премьер.

Мурад Казиев также добавил, что общий показатель уровня вакцинации в Дагестане достиг 85%. По словам зампреда Правительства, основное условие снижения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией — сохранение охвата населения вакцинацией и ревакцинацией.