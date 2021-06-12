В Дагестане ситуация с коронавирусом напряженная

За прошлые сутки в Дагестане зарегистрировано наибольшее количество госпитализаций пациентов с признаками COVID-19 за последние три месяца, что составило 149 человек.

Как рассказала министр здравоохранения РД Татьяна Беляева, на сегодняшний день около 108 тыс. жителей республики прошли вакцинацию от коронавируса, а число заболевших с осложнениями, вызванными новой коронавирусной инфекцией увеличивается.

Руководитель ведомства призвала соблюдать требования Роспотребнадзора и принять для себя правильное решение в пользу вакцинации.