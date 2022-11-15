В Дагестане шьют специализированную одежду для мобилизованных

Швейный цех, открытый ранее Благотворительным фондом «Чистое сердце», чтобы обеспечивать одеждой малоимущих, сейчас переориентировали под обеспечения наших бойцов-участников СВО. Более 700 комплектов военного обмундирования — камуфляжная форма и флисовые костюмы — будет поставлено отсюда в зону СВО.

Проект «Шанс на жизнь» был запущен в начале года при грантовой поддержке Минтруда РД. Шьют одежду женщины с трудной судьбой, которым фондом создан гибкий, непродолжительный график работы и возможность заработка для своих семей. Фондом «Чистое сердце» организован не только пошив самой необходимой в холодных условиях одежды, но и доставка ее на Украину, прямо в руки нашим мобилизованным ребятам. Всё в рамках благотворительности, то есть совершенно бесплатно.

Раньше в этом цеху уже было пошито более 2000 единиц одежды малоимущим, а также красивые мягкие игрушки, подушки, одеяла, матрасы и другие постельные принадлежности в большом количестве

На сегодняшний день, более 1,5 тысяч тонн гуманитарной помощи, куда входят как продукты, лекарства, так и другие предметы первой необходимости, уже отправлено благотворительным фондом «Чистое сердце» в зону СВО.